Van PTT'den damak tadında hizmet

Van'da PTT Başmüdürlüğü tarafından uygulanan ‘Van Posta Pazarı' hizmeti ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan Vanlılar, kentin yöresel ürünlerine rahatça ulaşabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van PTT Başmüdürü Hasan Sarı, batıda yaşayan Vanlılara yöresel ürün noktasında hizmet vermek ve kent esnafına katkıda bulunmak için böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirterek, “Van PTT Başmüdürlüğü olarak Van'ın kültürel değerlerini ve özellikle Van kahvaltısını Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla bizim de katkımız olsun istedik. Bu anlamda ‘Van Posta Pazarı' adı altında bir site oluşturduk. Özellikle Van'dan göçüp gitmiş değerli hemşehrilerimize bu damak tadını tattırmaktır. Memleketimizden uzak hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza memleketin tadını, kokusunu ulaştırmak adına EPTTAVM e-ticaret platformunda ‘Van Posta Pazarı' mağazamızı açmış ve ürünlerimizi satışa sunmuş bulunmaktayız. Amacımız Van yöresel ürünlerini, Van kahvaltı kültürünü merak eden ama ulaşmakta zorluk çeken bütün vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmaktır. Bunun için doğrudan üreticiden tüketiciye EPTTAM, PTTKARGO ve VAN PTT Başmüdürlüğünün ortak çalışması ile tadı, aroması ve üretim kalitesiyle Van'la özdeşleşmiş bu ürünleri hemşehrilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Van'a has olan otlu peynirden lavaş ekmeğine kadar birçok ürünü yurt içindeki tüm illere gönderme imkanını sunduklarını dile getiren Sarı, “Otlu peynir, bal, kavut, kurut, lavaş ekmeği ve Van çöreğinin yanında mevsimine göre farklı ürünler de yer alıyor. Bizler burada ürünlerin en kalitelisi ve en lezzetlisini Van'daki tedarikçimiz vasıtası ile temin edip, Türkiye'nin herhangi bir ilinde yaşayan vatandaşlarımıza PTT Kargo aracılığı ile ulaştırıyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan vatandaşlarımız, buradaki eşini, dostunu arayıp peynir siparişi vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların EPTTAVM üzerinden Van Posta Pazarı'na girerek sipariş verebileceklerini belirten Sarı, “Vatandaşlarımız sitemizde istedikleri ürünleri, tıklayarak sepete eklesinler. En fazla 4 gün içerisinde kendilerine ulaştırıyoruz. Yani burada hem Vanlı üreticiler kazanacak hem de diğer illerdeki Vanlı hemşehrilerimiz kazanacaktır. Çok cüzi bir fiyatla bu hizmeti kendilerine sunuyoruz. Hizmetin ilimize, esnafımıza ve tüm Vanlılara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Uygulama yeni olmasına rağmen talebin yüksek olduğuna da değinen Sarı, vatandaşların en çok Van çöreği ve lavaşı sipariş ettiklerini söyledi. Türkiye'nin diğer illerinde de sunulan bu hizmette Van olarak birinci sırada yer aldıklarını da sözlerine ekleyen Sarı, hizmetin en iyisini sunmak için çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.