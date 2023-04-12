Van sahil yoluna devasa park yapılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, şehri göl ile buluşturan ‘Sahil Yolu Projesi' çerçevesinde sahil şeridinde dev bir projeye imza atarak bin 100 dönümlük alana park yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu artırmak, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehirde yaşayabilmesi için başlatmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Şehrin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik Sahil Yolu'nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda yeşil alan çalışmaları başlattı. 1100 dönümlük alanın içinde kalan sazlık ve doğal yaşam alanları korunurken, cadde boyunca 9 kilometrelik yürüyüş yolu da yapılıyor.

Sahil yolu güzergahının bazı bölgelerinde ise doğal doku bozulmadan alana çakılan direkler üzerine yapılacak olan 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yoluyla vatandaşlar doğayla iç içe zaman geçirip seyir teraslarında dinlenebilecek.

Kent trafiğini de ciddi anlamda rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolu projesinde, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, mescit ve tuvaletler bulunuyor. Çalışmaların yanı sıra sahil yolunun da kaldırım, aydınlatma ve asfaltlanma çalışmaları yapılacak.

Her fırsatta sahil yolu projesi ile Vanlının Van denizi ile buluşmasını sağlayacaklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sahil Yolu Parkı ile vatandaşların doğa ile iç içe olacağını kaydetti.