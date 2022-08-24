Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk toplantısını yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan 'Van Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' divan teşekkülü ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, meclis başkanlık divanı, birlik encümeni ile plan ve bütçe komisyonu kuruldu. Divan Başkanlığını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yaptığı toplantıda, birliğin koordinasyon merkezi olarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi seçilirken, birliğin sekretaryasının da yine büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin büyütülerek, hizmet alanının genişletilmesi ve yeni merkezlerin kurulması gibi birçok konunun da ele alındığı toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlık etti.

Toplantıya Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ve diğer ilçelerin belediye başkan ve başkan vekilleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları katıldı.

31922 sayılı Resmi Gazetede, Van'da ‘Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin kurulması Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayımlandı. Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde ilçe belediyelerin de desteğiyle Van'ın yaklaşık 20 bin kilometre karelik tüm mülki sınırlarında bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlayacak.