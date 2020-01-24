Van SDİ üyeleri sabah namazında bir araya geldi

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, İsrail'in Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'yi tutuklayarak Mescid-i Aksa'ya bir yıl girişini yasaklamasını protesto etmek için sabah namazında bir araya geldi.

Van'da 43 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, yoğun kar yağışına rağmen sabah namazında Hazreti Ömer Camii'nde bir araya geldi. Kılınan namazın ardından Van SDİ üyeleri, İsrail'in Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'yi tutuklayarak Mescid-i Aksa'ya bir yıl girişini yasaklamasını protesto etti. Açıklamalarda bulunan Van SDİ dönem sözcüsü Ali Ramazan Güler, ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasından bu yana Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksâ ve Kudüs halkı üzerindeki hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettiğini belirtti. Güler, “Siyonist İsrail 2017 Temmuz'unda kapılarına metal detektörler yerleştirerek Mescid-i Aksâ'ya giriş ve çıkışları kontrol altına almak istemişti. Bu hamle Mescid-i Aksâ'yı zamansal olarak bölme planının ilk adımı idi. Tüm dünya Müslümanlarının ve tabi ki Kudüs halkının büyük direniş göstermesi sonucu İşgalci İsrail geri adım atmak zorunda bırakılmıştı. Bu geri adımı hazmedemeyen Siyonist işgalci yönetim 2019 Şubat ayında Mescid-i Aksâ'nın içerisinde bulunan Rahmet kapısını işgal ederek sinegoga çevirmek istedi. Böylece Mescid-i Aksâ'nın mekânsal olarak bölünmesini gerçekleştirmek için bir adım atmış oldu. Aslında 2003 yılından beri kapalı ve zincirli olan mekânın bu şekilde işgal edilmek istenmesi üzerine yine tüm Kudüs halkı dünyanın da desteği ile ayaklanarak bu sefer mekânı muhafaza etmekle kalmayıp 16 yıldır kilit altında tutulan mekânı açarak ismini Rahmet Mescidi koydular” dedi.

Yaşanan tüm olaylarla birlikte yıl boyunca sayısız baskınlar ve gözaltlarının devam ettiğini hatırlatan Güler, “Bu süreçte Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah gözaltına alınarak hapis cezası verildi. Uzun bir süre hapsedilen Şeyh Raid Salah geçtiğimiz aylarda ev hapsine alındı. Ancak şubat ayında hakkında verilecek olan kararla yeniden hapsedilmesi gündemde. Ayrıca geçen hafta pazar günü Kudüs Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Rahmet Mescidi konusunda insanları Cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta süre ile Mescid-i Aksâ'ya giriş yasağı getiren Siyonist İsrail, sürenin bir yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksâ'da 50 yıldır hutbe veren ve Kudüs halkının gönlünde büyük yeri bulunan Şeyh İkrime Sabri aleyhine alınan bu karar üzerine Kudüs halkı ayaklanarak Rahmet Mescidinde toplanmaya başladı. Son iki günde bu toplanma çağrısına uyan herkese karşı orantısız güç uygulayan Siyonist İsrail güçleri, kadınlar başta olmak üzere birçok Müslüman'ı gözaltına altı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddetin dayanılmaz boyutlara gelmesi üzerine Kudüs halkı bu Cuma'yı Umut Cuma'sı olarak ilan ettiler. Siyonist İsrail'in, Rahmet Kapısı yasağına karşı seslerini yükseltecek olan Kudüs halkı tüm dünya Müslümanlarının Kudüs'ten yükselecek sese karşılık vermelerini bekliyor” diye konuştu.