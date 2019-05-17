Van SDİ'den geleneksel ‘Ümmet İftarı'

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Ümmet İftarı'na katılanlar simit, hurma ve suyla iftar açıldı.

Kentte 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale getirilen ‘Ümmet İftarı' programı düzenlendi. Hazreti Ömer Camii avlusunda düzenlenen programda İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların sıkıntılarına dikkat çekildi. İftar öncesi konuşan Van SDİ Dönem Sözcüsü Emrah Bozkaya, ümmet iftarında sadece su, simit ve hurmayla oruçlarını açacaklarını belirtti. Buradaki amaçlarının Peygamber Efendimizin sahabeleriyle birlikte açtığı iftarlara dikkat çekmek olduğunu ifade eden Bozkaya, “O dönemlerde yokluk nedeniyle su ve hurma ile iftar açılırdı. Ama kalpler huzurluydu, gözler toktu ve iman sarsılmaz bir teslimiyete sebebiyet vermişti. Burada kardeşlerimize aslında midemizin değil, gözlerimizin doyması gerektiğini anlatabilmektir. Su, simit ve hurmayla yapılan iftarda gerçek manada bunu idrak edebiliyorsunuz. İlk bakışta nasıl doyarım dediğiniz sofradan, doymuş olarak kalkıyorsanız. Bu vesileyle çılgınca bir israfın varlığı zihinlerimizde uyanıyor. Bunun da önüne geçebilmek adına ‘Ümmet İftarı' güzel bir sofradır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçlar açıldı.