Van Şehir Hastanesinin proje çalışmalarına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinde açıkladığı ‘Şehir Hastanesi Projesi'nin detayları belli olmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesine 800 yataklı yeni bir hastane daha yapılması planlanıyor. Proje çalışmalarına başlanan hastaneyle birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam kapasiteli bir şehir hastanesine dönüştürülecek. Şehir Hastanesi Projesi çerçevesinde onkoloji, fizik tedavi ve Van'da daha önce olmayan yüksek güvenlikli adli psikiyatri bölümlerini de kapsayacağı belirtiliyor.

“Yeni bir ‘Şehir Hastanesi Projesi' Van'da gerçekleşiyor”

İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ziyaretinde şehir hastanesi projesini açıkladığını hatırlattı. Sağlık Bakanlığıyla yapılan koordinasyon sonucu projenin çalışmalarına başlandığını ifade eden İl Müdürü Tosun, “800 yataklı hastane projesini ilimizin ihtiyaçlarını görerek Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Onkoloji bölümü, fizik tedavi ve ilimizde olmayan yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerini de kapsayacak şekilde bu proje hayata geçiyor. İnşallah en yakın zamanda proje çalışmalarını tamamlanıp Van iline bu hastaneyi kazandırmak istiyoruz. Hâlihazırda ilimizde bin 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanemiz var. Bu yeni hastaneyle beraber Van ilinin ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini çok güçlü bir noktaya taşımış olacağız” dedi.

“Büyük bir sağlık kompleksi haline gelecek”

Planlanan yeni hastanenin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yerleşkesinde yapılacağını dile getiren Tosun, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir şehir hastanesi haline gelecek. İlerleyen süreçlerde farklı yerlere hastane projelerimiz var. İpekyolu ilçesine 150 yataklı hastane projemiz var. Diğer taraftan Edremit ilçesine diş hastanesi projemiz var. Bunların proje aşamasına geçildi ve şu an projeleri çiziliyor. İnşallah yakın zamanda onların da temellerini atacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Valimiz Ozan Balcı ve Van milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.