Van Shopping Fest başlıyor

Van'da 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Van Shopping Fest' için çalışmalar başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart günlerinde düzenlenecek 'Van Shopping Fest' için değerlendirme toplantısı düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, DAKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Tamer Kamacı, ilgili daire başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Shopping Fest'le Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması hedefleniyor. Etkinlik içeriği ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.