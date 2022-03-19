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Van Shopping Fest etkinlikleri sürüyor

Van’da düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri kapsamında yapılan oturma gecesi büyük ilgi gördü.

Van'da düzenlenen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinlikleri kapsamında yapılan oturma gecesi büyük ilgi gördü.


Van Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde bu yıl 6.'sı düzenlenen Shopping Fest tüm güzelliğiyle sürüyor. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında ‘Oturma Gecesi' programı düzenlendi. Programda sahne alan yerel sanatçılar birbirinden güzel eserler seslendirdi. İranlı turistlerin de ilgi gösterdiği program, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Soğuk havaya rağmen alana gelen vatandaşlar hem programı izledi hem de müziğin keyfini çıkardı.


Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla düzenlenen Shopping Fest'in 29 Mart Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

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