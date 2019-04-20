Van' sis trafiği etkiledi

Van'da yoğun sis yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiledi.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sisten dolayı 30 metreye kadar düşen yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlarının sis farlarını yakmalarına rağmen güçlük çeken sürücüler, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hızlarını düşürdüler.

“Bölge genelinde karla karışık yağmur bekleniyor”

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 0, Muş 4, Bitlis 0, Hakkari 1derece. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van 8, Bitlis 6, Hakkâri 9 ve Muş' da 11 derece olması beklenmektedir. Van Gölü'nde hava: çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgâr: batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 1,0m, görüş: iyi, yağış anında orta” denildi.