Van SMMMO ‘25-31 Mayıs Etik Haftası'nı kutladı

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), '25-31 Mayıs Etik Haftası'nı kutladı.

Odada düzenlenen ve Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin'in kısa selamlama konuşması ile başlayan toplantıda konuşan Etik İlkeler Kurulu Başkanı Kemali Karakoyun, etiğin insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplini olduğunu söyledi. Karakoyun, “Meslek etiği ise etik disiplininin bir alt dalıdır. İnsan yaşamının büyük bir parçasını oluşturan meslek yaşamının da kendine göre kuralları ve bir etik anlayışı vardır. Bu anlayış çerçevesinde, meslek etiği meslek yaşamındaki davranışları yönlendiren, neyin yapılacağı neyin yapılmayacağı konularında rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamıdır şeklinde ifade edilebilir. Her toplum kendi yaşamını düzenleyebilmek için hayatın her alanını kapsayan çeşitli kurallar ortaya koymuştur. Gelenekler, görenekler, adetler, dini kurallar, iktisadi kurallar, hukuki kurallar ve mesleki özelliklere göre belirlenen mesleki kurallar hayatımıza belirli bir düzen getirir. Toplumlar geliştikçe oluşturulmuş olan kurallar da değişerek zamana uygun hale getirilir. Sorumluluk, yükümlülük, ödev gibi kavramlar etik açısından çok önemlidir. Meslek mensubu kendi kişisel çıkarlarının yanı sıra, müşterilerinin, meslektaşlarının, toplumun ve devletin de çıkarlarını gözetmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Mesleğini belirlenmiş olan kurallar ve standartlar çerçevesinde yapan kişiler toplumun güvenini kazanır, zaman ve kaynak israfını önler” dedi.

Toplumun meslek mensuplarından beklentisinin adil ve herkes tarafından saygı gösterilen bir davranış içinde bulunmaları olduğuna dikkat çeken Karakoyun, “Meslek mensupları toplumun ve kişisel çıkarlarını gerçekleştirmek için sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Doğru davranışlar sergileyen bir toplumda, toplumsal çıkarlar bireysel çıkarlardan önce gelir, toplumun refah düzeyi yükselir, siyasi ve ekonomik istikrar sağlanır. Bu vesile ile tekrar tüm meslektaşlarımızın ve serbest meslek erbabı diğer meslek sahiplerinin, esnafımızın, tüccar, doktor, mühendis, mimar, avukat, öğretmen ve tüm kamu çalışanlarının ‘Etik Haftası'nı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.