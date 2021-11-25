Van SMMMO kupasını Gençlikspor aldı

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen ‘Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon Gençlikspor oldu.

Van SMMMO Yönetim Kurulunun geleneksel hale getirdiği futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu. 8 takımın katıldığı ve eleme usulü ile gerçekleşen turnuvada rakiplerini bir bir yenen Gençlikspor ve Ercişspor finale kaldı. Yoğun katılımın olduğu final maçında Ercişspor'u yenen Gençlikspor kupanın sahibi oldu.

Şampiyon takıma kupasını veren Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, üyeleri arasında barış, kardeşlik ve dayanışmanın pekişmesi adına böyle bir turnuvanın düzenlendiğini ifade ederek, “Düzenlediğimiz turnuvaya 8 takım katılım sağladı. Centilmenlik içerisinde geçen maçlar sonunda Gençlikspor takımımız birinci olup kupayı almaya hak kazandı. Ben kendilerini tebrik ediyor, katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.