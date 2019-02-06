Van SMMMO'da bilgilendirme semineri

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

Van SMMMO'dan yapılan açıklamada, “Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Abidin Göksoy ve Van İŞKUR Müdürü Mehmet Salih Serçe tarafından teşvikler, 7143 Sayılı Kanun yapılandırmada aksayan taksitlerin ödenmesi gibi hususlarda odamızda üyelerimize bilgilendirme semineri yapıldı” denildi.