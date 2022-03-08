Van SMMMO'dan 'Kadınlar Günü' açıklaması

Odada düzenlenen programda basın metnini okuyan Van SMMMO Kadın Komisyonu Başkanı Rahmiye Erol, kadınlara yönelik ayrımcılığın, baskı ve şiddetin yoğun olarak yaşandığı bugünlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve öneminin daha da arttığını belirtti. Çalışan kadınların 1957 yılında yakmış olduğu meşalenin tüm dünyada adeta demokrasilerin gelişimine önemli ivmeler kazandırdığını ifade eden Erol, “Hoşgörüsüyle, özverisiyle, çalışkanlığıyla toplumun temeli olan kadınlarımızın eşit, özgür ve huzurlu bir hayat sürmesi hepimizin temel arzusudur. Kadın erkek eşitliği için yola çıkan kadınların hak arama eylemleri aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır. Güçlü bir toplum, ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kalkması ile sağlanabilir. Kadınların mücadelesi birçok ülkede demokratikleşme sürecinin itici gücü olmuştur. Ancak kadınlarımızın hala hak ettikleri yerde olmadığı bir gerçektir. Kadınlarımızın, toplumsal yaşamımızın onurlu bireyleri olarak, hayatın her alanında kendilerini göstermeleri, tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Şiddetin, argonun, töre cinayetlerinin, istismarların, ayrımcılığın olmadığı ve baskı içeren uygulamalarla karşı karşıya kalınmadığı bir dünya hepimizin en büyük arzusudur. Biz SMMMO kadın mali müşavirler olarak kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın, ayrımcılığın ve şiddetin kalktığı bir ortamda yaşamaları dileğiyle 8 Mart Dünya Kadın Günümüz kutlu olsun” dedi.

Açıklamanın ardından Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin ve yönetimi tarafından kadınlara gül takdim edildi.