Van Spor FK As Başkanı Bayram istifa etti

Yazılı bir açıklama yayımlayan Bayram, geçtiğimiz yıldan bu yana Van Spor FK'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini anımsattı. Bu sürede amaçlarının yeni yönetimle birlikte Van'ın tek profesyonel takımı olan Van Spor FK'de başarıyı elde etmek olduğunu ifade eden Bayram, bu sürede kulübe çeşitli imkanlar sağlayarak faydalı olduğunu söyledi. Yaptıkları tüm çalışmaların kamuoyu nezdinde şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü aktaran Bayram, “Yaşadığımız kongre sürecinin ardından olağan kongrede başkan adaylarının seçilmemelerinden kaynaklı yönetim kurulu görevimiz devam etmekteydi. Görev yaptığım süre zarfı içinde herkese eşit, adil, şeffaf bir anlayış içinde olduk. Vanlı iş adamı olarak her daim elimizi taşın altına koyarak Vanlılara yakışacak şekilde hareket etmeyi görev bildik. Her daim kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket ettim. Büyük Van Spor FK taraftarının her daim yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. As başkanlığını yürüttüğüm Van Spor FK'den gördüğüm lüzum üzerine istifa kararı almış, kulübe resmi olarak müracaatımı yapmış bulunmaktayım” dedi.

Her zaman Van Spor FK'nin yanında olduğunu ve destek vereceğini sözlerine ekleyen Bayram, kulübe bundan sonraki süreçte başarılar diledi.