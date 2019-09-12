Van Spor FK, Kardemir Karabükspor maçına hazır

Van Spor FK Pazar günü Van Şehir Stadyumu'na karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçına hazır. Takımın maddi olarak sıkıntılar yaşadığını ifade eden Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, Vanlıların takıma destek etmesi çağrısında bulundu Biletlerle ilgili konuşan Yenitürk, “Bilindiği üzere takımımız cezadan dolayı yeni sezonda taraftarlarımızla buluşma imkanı bulamamıştı. Bizde yönetim kurulu olarak daha önce belirlediğimiz kapalı 30 lira, kale arkası ise 15 lira olan bilet fiyatlarını taraftarlarımızın yoğun isteklerini göz önünde bulundurarak bir maça mahsus olmak üzere kapalı 20 lira ve kale arkası ise 10 lira olarak değişikliğe gittik. Biletlere verilen ücretlerin takımımıza katkı olduğunu unutmayalım. Takımımıza destek olalım. Gönül isterdi ki bilet fiyatlarını 1 lira olsun ama bizler gerçekten maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Bütün halkımızı maça bekliyoruz”

TFF 1. Lig yolunda herkesin kendi çapında takıma destek vermesi gerektiğinin altını çizen Yenitürk, pazar günü statta fazla yoğunluğun olmaması için Karabükspor maç biletleri Cuma ve Cumartesi günleri Vanspor Storede satışa sunulacak. Ayrıca pazar günü saat 15.30'da da tüm Van halkını, Van Spor'a gönül verenleri ve taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz ve yine birlikte başaracağız, şimdi kenetlemeli ve sabırla takımımızı desteklemeliyiz” diye konuştu.