Van Spor Store Mağazası açıldı

Artos İş Merkezinde kurulan mağazanın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Spor FK Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, bazı kurum ve kuruluş temsilcileri, Vanlı iş adamları ve taraftarlar katıldı. Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Bu satış mağazasının kulübümüz için iyi gelirlere vesile olmasını diliyorum. Buradan bütün iş adamlarımızı Van Spor'a maddi ve manevi, gençlerimizi de manevi desteğe çağırıyorum. Tüm Vanlıların Van Spor'a sahip çıkması gerektiğine inanıyor, mağazanın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kurdele kesimi ile devam eden tören, mağazanın gezilmesi ve ikramlarla sona erdi. Açılışta Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, Vali Bilmez'e üzerinde ismi yazılı atkı takdim edilirken, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından basın mensupları ve taraftara forma, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva tarafından ise atkı hediye edildi.