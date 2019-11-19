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Van Spor'un maçı Van Tivi'de

Türkiye Futbol Federasyonu 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulubü, ligin 14. haftasında karşı karşıya geleceği Bayburt Özel İdare maçı Van'ın yeni nesil televizyonu Van Tivi'den canlı yayınlanacak.


Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak maçı Van kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü yorumcu ve sunucu Baki Karaca sunacak. 12.30'da maç öncesi yorumları ile izleyicilerle buluşacak maçı Van Tivi, birçok kamara açısı ile izleyicilerle buluşturacak. Maçı izlemek isteyen futbol severler, telefonlarına playstore indirerek veya www.vantivi.com'dan şifresiz canlı izleyebilirler.

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