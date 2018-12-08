Van, Takva'yı karşılamaya hazırlanıyor

AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın 9 Aralık Pazar günü Van'a geleceğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın karşılanması ile ilgili her türlü hazırlığı yaptıklarını belirtti. 9 Aralık Pazar günü saat 13.30'da İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'yı karşılamak için Van Ferit Melen Havaalanı'nda olacaklarını sözlerine ekleyen Çalım, “Cumhurbaşkanımızın Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Takva'nın adını açıklamasının ardından karşılama için çalışmalara başladık. Komita oluşturarak hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yarın (09.12.2018 Pazar) Van halkımız ile birlikte, İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu ve milletvekillerimizin öncülüğünde, Takva'yı havaalanından konvoyla alarak parti binamıza getireceğiz. Parti binamız önünde tanışma konuşmaları yapılacaktır. Tüm Van halkımızı karşılama programımıza davet ediyoruz” dedi.