Van Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi onaylandı

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, 2019 yılı içinde yatırım alanı ile ilgili etüt ve yer seçimi çalışmaları tamamlanarak yer tahsisi yapılacağını belirterek, “Van'ımıza ve sektöre yüksek katma değer sağlayacak söz konusu yatırım, tarım ve hayvancılığa farklı bir boyut kazandıracak. Van Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje ile besicilik, besiciliğe dayalı sanayi, kaba yem üretimi, gübre değerlendirme, hayvansal gübreden elektrik üretimi faaliyetleri artık bu bölgede gerçekleştirilecek. Burada üretilen ürünler işlenip değerlendirilerek daha yüksek katma değer oluşturulacak. Proje ile bölgede 100 adet besi işletmesi kurulacak. Yılda 11 bin 750 büyükbaş besi hayvanı yetiştiriciliği, 4 bin ton et işleme, 592 ton deri işleme, biyometan tesisi ile yılda 75 bin ton gübre değerlendirme, biyometandan 2,2 mW/h (megavat/saat) elektrik üretimi, yılda 4 bin 500 ton yonca üretimi, 500 kişi istihdam gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinde üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması sağlanacak, bunun yanında tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler, ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesisleri kurabilecek, ancak bu bölgede ihtisas konusu dışında işletme veya sanayi tesisi kurulamayacak. On yıllardır ihtiyaç duyulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile kümelenme modeli oluşturularak sektöre büyük katkı sağlanacaktır. Özellikle mahallelerde ve diğer yerleşim alanlarında faaliyet gösteren, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen hayvancılık işletmeleri de söz konusu sanayi bölgelerine taşınacaktır. Altyapısı tamamlanmış tam donanımlı modern ihtisas organize sanayi bölgeleri, katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesi açısından çok önemli bir çalışmadır. Çünkü tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu hedefleyen Tarımsal Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB), kendi kendine yeten ve üreten bölge özelliğini taşımaktadır. İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilen üretim, maliyetleri düşürmekte, markalaşmayı sağlamaktadır. Bakanlık tarafından onaylanan Van Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi, Edremit ilçesi Köprüler Mahallesi, Gevaş ilçesi Gündoğan Mahallesi ile Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz ve Sakalar mahalleleri sınırlarının birleştiği bölge olan Van Et Tesisleri karşısındaki 7 bin 815 dekar üzerinde kurulacak. Bu projenin takdir edilecek yönlerinden biri de Van'da belki de ilk defa birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek bu önemli projenin gerçekleşmesi için güç birliği yapmışlardır. Bu projenin paydaşları olan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine duyarlılıklarından ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Van'ı kalkındıracak ve kazandıracak projelerde kurumların ortak hareket etmesini önemsiyorum ve değerli buluyorum. Söz konusu projenin, alan bazında ve fonksiyonellik bakımından Türkiye'nin en işlevsel TDİOSB projesi olacağına inanıyorum. Projenin başta ilimiz olmak üzere bölgemize, ülkemize ve tarım-hayvancılık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti iktidarı memleketimizin, ülkemizin aydınlık yüzü, kalkınma ve refahın lokomotifi, huzur ve istikrarın adıdır. El ele güç birliği yaparak Van'ı müreffeh bir kent yapmaya kararlıyız. Bu projeden emeği olan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.