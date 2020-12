Van Ticaret Borsası Erciş üzümünün ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldı

Van Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, kentin kadim lezzetlerinden Erciş üzümüne "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van'ın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak hedefiyle göreve geldikleri ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını söyledi. Süer, “Katıldığımız her organizasyonda, yer aldığımız her platformda yerel değerlerimizi tanıtmak için öncü olduk. Aldığımız olumlu geri dönüşlerle ürünlerimiz tüketicilerden tam not aldı. Coğrafi işaret tescilinin amacı, genel nitelikleri itibariyle üretimi yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Tarihi kaynaklar, M.Ö. 600-900 yılları arasında Erciş ilçesinde de yaşayan ve üç adet ihtişamlı şehir kurdukları belirtilen Urartular döneminde, tarihi Zernaki Tepe mevkiinden Haydarbey Mahallesi'ne kadar olan alanların tamamının üzüm bağı olarak kullanıldığını belirtiyor. Bütün bunlardan hareketle sene başında 3000 yıllık geçmişiyle Urartu mirası Erciş üzümünün kayıt altına alınması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptık. Kendine has tadı, rengi, aroması, kullanım alanının zenginliği ve kalitesi ile rüştünü ispatlamış Erciş üzümünün hak ettiği değere kavuşması, tarım, hayvancılık ve turizmin başkenti olan Urartuların mirasını devam ettirmektir aynı zamanda amacımız. Van Ticaret Borsası olarak, binlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle atasal gen kaynaklarımız arasında yer alan Erciş üzümünün hak ettiği değere yeniden kavuşması, bilinirliğinin artması, sınırlı üretim alanlarının geliştirilmesi için 2020 yılının ilk aylarında kapsamlı bir araştırma yaptık. Gerek saha çalışmalarımız gerekse akademik ortamda hazırlanan dokümanların desteği ile 28 Şubat 2020 tarihinde Türk Patent Enstitüsüne Erciş üzümü için Coğrafi İşaret Tescil başvurumuzu yaptık. Yapılan değerlendirmeler olumlu sonuçlandı ve resmi olarak Erciş üzümü coğrafi tescili kabul edildi. Borsamız, Erciş üzümünün tescillenmesinin haklı gururunu yaşarken, sürecin bundan sonraki adımları için de heyecanımız artmıştır. Şüphesiz artık tüm dünyada coğrafi tescili olan, ayrıcalıklı olduğunu kanıtlamış ürünler daha revaçta. Ürünlerin satın alınıp tüketilmesinde, tercih sebebi olmasında son derece önemli bir faktör. Kırsal turizm, tarım turizmi olarak da bilinen Agro-turizm her geçen gün popülerliğini arttırmaktadır. Birçok şehirde bağbozumu zamanlarına özel tur gibi organizasyonlar gerçekleşmektedir. Bundan böyle ilimizi ziyarete gelenler kültür ve gastronomi turlarına ilaveten, bölgenin doğal güzelliklerinde kaybolurken, leziz üzümlerini tadabileceği hasat zamanlarına da tanıklık edecektir. Erciş üzümünün üretim alanlarının çoğalması ve kayıt altına alınması genç nüfusu fazla olan ilimizde genç kuşağın, bilhassa kadınların istihdamına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İlimiz gerek yetiştirilen tarım ürünleri gerekse de gastronomi kültürü bakımından ülkemizin önde gelen kentlerinden birisi. Van'ın saymakla bitmeyecek kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini tanıtmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Süreç boyunca destekleriyle yanımızda olan kıymetli hocalarımız Doç. Dr. Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Doç. Dr. Nurhan Keskin nezdinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Ziraat Fakültesi Dekanlığına, borsamızdaki çalışma arkadaşlarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.