Van Ticaret Borsası, SMMMO üyelerine ‘İstihdam Seferberliği'ni anlattı

Van Ticaret Borsası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyelerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların açıkladığı ‘İstihdam Seferberliği 2019' programına ilişkin sunum yaptı.

VANTB Genel Sekreteri Eser Yıldız tarafından gerçekleştirilen sunumda, programın detayları anlatıldı. 25 Şubat 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun açılışını yaptıkları tanıtım toplantısında "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatılmıştı.

Konu ile ilgili konuşan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, programa tam destek verdiklerini, ilgili her türlü tanıtım, sunum, duyuru, etkinlikle üye ve paydaşlarını bilgilendirdiklerini söyledi. Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü belirten Süer, “İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanmasının sorumluluk bilinciyle Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına bilgilendirme yaptık. Kaliteli işgücü ve kalkınmayı destekleyen ilave tedbirler sunan program, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Sunuma olan ilgi ve duyarlılıklarından dolayı Oda Başkanı İbrahim Şahin ve değerli oda üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.