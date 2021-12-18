Van-Trabzon uçak seferleri başlıyor

Türk Hava Yollarının markası AnadoluJet, Van ile Trabzon arasında karşılıklı uçuşlara 4 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Van ve Trabzon arasındaki karşılıklı uçuşlar haftanın 2 günü, salı ve perşembe icra edilecek. Seferler, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan saat 09.55'te, Trabzon Havalimanı'ndan ise saat 11.45'te düzenlenecek.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “İlimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'ya doğrudan uçuşlar vardı. Vatandaşlarımızın bir talebi de Karadeniz'e doğrudan bir uçuşun olması, 4 Ocak tarihi itibarıyla haftada iki gün Trabzon-Van uçuşları başlıyor. Bir dönem promosyon olarak 99 liradan başlayan bir fiyatla bu gölgede görev yapan memurlarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, emniyet, jandarma teşkilatında çalışan arkadaşlarımız var, bunların memleketlerine gidip gelme, hem de Karadeniz'den bu gölgeye gelip yıllar önce yerleşmiş hemşehrilerimiz var. Ayrıca sosyal ve ticari anlamda Karadeniz ve Van arasında ciddi ilişkiler var” dedi.

“Van'da ticari ilişkileri geliştirme imkanı bulacak”

Trabzon Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Van'a davet eden Bilmez, “Umarım bu uçuşlar Karadeniz bölgemizdeki vatandaşlarımızın kadim şehir Van'ı görme imkanı, Van'da ticari ilişkileri geliştirme imkanı bulacak, bizimde buradaki insanlarımızın Karadeniz'in güzelliklerinden yararlanma imkanı oluşacak. Bu seferlerden dolayı AnadoluJet Yönetim Kuruluna ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. İlk uçak seferinde Trabzon Valimizi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı ki kendileri de eski valimizdi onları da Van'a davet ediyoruz” diye konuştu.