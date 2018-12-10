VAN TSO AB bilgi merkezinden AB 8. insan hakları film günleri

AB İnsan Hakları Film Günleri başladı.

“Geçmişin Hayaletleri”, "Bugünün Zalimleri”, “Yarının Hayalperestleri” ve ”Çocuklara Esinler” bu dört kategorideki yaklaşık 40 insan hakları filmi 21 şehirde izleyiciyi bekliyor. AB Türkiye Delegasyonu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. Yıldönümü kutlamalarına 8. Film Günleriyle katılıyor. AB 8. İnsan Hakları Film Günleri 21 Şehirde 1-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor. Avrupa'nın dört bir yanından yönetmenler ve sivil toplum aktivistleri festival kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından 7-8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 8. AB İnsan Hakları Film Günleri Van AVM içinde bulunan Cinemaximum sinemalarında ve ücretsiz olarak halka ulaştırıldı. AB üye ülkeleri ve kültür merkezlerinin katkılarıyla, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, bu yıl 21 şehirde 40'tan fazla belgeseli izleyiciyle buluştu. Tüm illerde İnsan Hakları Film Günleri kapsamındaki gösterimler halka açık ve ücretsiz yapıldı.

Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç yaptığı açıklamada “AB İnsan Hakları Film Günleri film severleri ve ilgili vatandaşları, her yıl farkındalık yaşatmak, tartışmak ve düşünmek için hazırlanan bir ortamda bir araya getirmeyi amaçladık. Yine Avrupa'nın dört bir yanından yönetmenler ve sivil toplum aktivistleri sinema severlerle bir araya geldi. Avrupalı konuklar ile izleyicilerimiz, Türk yönetmenler ve aktivistler arasında adalet, anmanın önemi, toplumda en kırılgan grupların korunması ve çevrenin gelecek nesillere bozulmadan bırakılması konularında tartışmaları ve diyaloğu teşvik etmek amaçlandı. Film gösterimlerinin yapıldığı 21 şehirden birinde bize katılın ve evrensel değerler ile onların anlamı üzerinde eleştirel düşünmeyi seven kişiler halkasını oluşturuldu” iadesini kullandı.