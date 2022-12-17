Van TSO Başkanı Takva güven tazeledi

Geçtiğimiz ay yapılan ve 1 grupla seçime giden Van Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı belli oldu. Van TSO organ seçimleri, TSO konferans salonunda saat 09.00 itibariyle başladı. 22 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçim, Mavi Liste'nin itirazı üzerine İpekyolu İlçe Seçim Kurulu, Tarım ve Hayvancılık grubunun oylarını iptal ederek yeniden seçime gitme kararı alınmıştı.

22 Ekim Cumartesi tarihinde 19 meslek grubundan, 27 sandıkta oy kullanılmıştı. TSO seçimlerinde mevcut başkan Necdet Takva ‘Mavi Liste'de yer alırken; Zahir Kandaşoğlu ‘Beyaz Liste'de, Faruk Biner ‘Sarı Liste'de, İzzet Çoban ‘Kırmızı Liste'de ve Hamdullah Koçhan ise ‘Yeşil Liste'de başkan adayı olarak yer alıyordu.

Bugün yapılan oda seçiminde toplam 161 oy kullanıldı. Zahir Kandaşoğlu Beyaz Listeyle gittiği seçimde 77 oy, Mavi Listeden Necdet Takva 79 oy ve Kırmızı Liste adayı ise 3 oy aldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı oda seçiminde mevcut başkan Takva, yeniden başkanlığa seçildi.

Sayım işleminin ardından bina önünde kalabalık toplandı. Taraflar arasında bir süre devam eden gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle

son buldu.