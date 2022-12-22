Grup seçimlerini ikinci kez iptal etti.

Aylardır Van'ın gündemini meşgul eden Van TSO seçimi ikinci kez iptal edildi. 1. meslek grubu olan ‘Tarım ve Hayvancılık' grubunda yapılan birinci seçimde Beyaz Liste kazanmış, ancak Mavi Liste'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti. 17 Aralık'ta ikinci kez yapılan 1. Meslek Grubu seçimini bu sefer Mavi Liste adayı iki oy farkla kazanmıştı. Ancak Beyaz Liste Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu'nun itirazda bulunması üzerine seçimler ikinci kez iptal etti. Seçimin ikinci kez iptal edilmesinin ardından bir açıklamada bulunan Beyaz Liste Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, yedi aydan bu yana gece gündüz demeden, yol arkadaşlarıyla birlikte büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, mevcut yönetimin en başından beri şaibeli bir seçim süreci yürüttüğünü iddia etti. Seçimin ikinci kez iptal edilmişinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Kandaşoğlu, “Yargının bu yönde karar vermesi, Van esnafının hakkı ve hukuku açısından değerlidir" dedi.

"Nace Kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı"

Van esnafı için büyük önem arz eden ve 4 yılda bir gerçekleşen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin 22 Ekim 2022 tarihinde yapıldığını hatırlatan Başkan Kandaşoğlu, “Daha seçim süreci başlamadan önce sürekli konuştuğu ve kamuoyunun yakından takip ettiği 'Nace Kodları' ile ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. Bu süreci yakinen takip eden bütün esnaf ve tüccarlar, vatandaşlar biliyor ki birçok grupta Nace Kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı. Bu kaydırmalara somut örnek olarak; madende bulunan esnafı kırtasiyeye; kırtasiye grubunda bulunan esnafı petrola; tekstil grubunda bulunan esnafı gıdaya; gıda grubunda bulunan esnafı bilişime kaydırdığına şahit olduk" ifadelerini kullandı.

"Karekod dayatmasına maruz kaldık"

Seçimin başından beri tuhaflıklarla karşılaştıklarının altını çizen Kandaşoğlu, "Bu endişe ve kaygılar içerisinde, her şeye rağmen şehrimizin kıymetli esnaf ve tüccarını temsil etmek, odamızı tekrardan şehrin en önemli STK'sı haline getirmek için seçimlere katılmaya karar verdik. Bize gönül veren, vermeyen Şehri Van'ın kıymetli esnaflarına olan güvenimizle, seçimin yapılacağı okulda hazır bulunduk. Daha seçimler başlamadan mevcut başkanın Türkiye'nin hiçbir oda ve borsa seçiminde geçmişte uygulanmayan akıllı telefonlar aracılığıyla yapmak istediği karekod dayatmasına maruz kaldık. Yalnız bu duruma beyaz liste başkan adayı ve diğer başkan adaylarının itiraz etmesi üzerine karekod uygulaması kabul edilmedi. Seçim başlarken ve seyrinde ilerlerken seçim sahasında bulunan mobil bir araç içerisinde mavi renkli pusula ve yetki belgelerinin dağıtıldığını gördük. Yine birçok komite üyemiz daha önce hiç görmedikleri ve tanımadıkları kişilerin belli gruplarda 'sahte yetki belgeleriyle' oy kullandıklarını tespit etti. Zaten mevcut başkan basın açıklamasında 500'ü aşkın sahte yetki belgesiyle oy kullanıldığını itiraf etmişti. Bizde şaibeli oy kullanıldığını düşündüğümüz gruplarda tutanak tutarak, yetkili mercilere itirazlarda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Bu süreci büyük bir çalışma ve azimle geçirdik"

Seçim sonunda Beyaz Listenin 10, Mavi Listenin ise 9 grup kazandığını belirten Kandaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sarı, Kırmızı ve Yeşil Liste ise herhangi bir grup kazanamamıştı. Seçimin akabinde Beyaz, Sarı ve Mavi liste adayları farklı sebeplerden seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İpekyolu 2 Nolu İlçe Seçim Kurulu ise sadece Mavi Liste'nin 1. Gruba ‘Tarım ve Hayvancılık' olan itirazını kabul etmişti. Seçim Kurulu tarafından 17 Aralık 2022 Cumartesi yeni seçim günü olarak belirlendi. Bizde bu süreci büyük bir çalışma ve azimle geçirdik. Esnafımızdan, tüccarımızdan, iş insanlarımızdan aldığımız destekle, moralli bir şekilde yeni seçime hazırlandık. İki seçim tarihi arasında Mavi Listenin usulsüz, etik olmayan, seçim çalışma ahlakına sığmayan bir takım çalışmalar içerisinde olduğunu öğrendik. Seçim kurulu tarafından tekrarlanacak seçimin Van TSO binasında olması aslında bizim için bir endişe teşkil etmiyordu. 1962 yılından beri var olan, bizim evimiz sayılan bir odada seçimin icra edilmesi aslında Van esnafı için onur ve şereftir. Fakat mevcut yönetimin hilelerine akıl, sır ermediğini gördük. Biz safiyane niyetle ve esnafımızdan aldığımız güçle Van Ticaret ve Sanayi Odası'na gittik. Seçimin yapıldığı salonda mevcut yönetimin tekrar aynı senaryoları devreye soktuğunu gördük. Mavi Liste temsilcilerinin oy kullanmaya gelen esnaflarımıza hem salon dışında hem de salon içerisinde sinsice yanaşarak, 'İzleniyorsunuz!' dediklerini duyduk. Aslına art niyetli düşünmediğimiz için buna anlamak veremedik. Ama şehrimizin duyarlı ve oy kullanmaya gelen esnafı bizlere ‘Kamera bizi izledi, rahat şekilde oy kullanamadık, irademizi yansıtamadık' dediler. Bizde kuvvetle ihtimal 'düzenek' diye adlandıracağımız durumun farkına varınca seçimin yüzde 90'nı icra edilmişti. Beyaz Liste olarak salonda bulunan seçim kurulu yetkilisine itirazda bulunduk. Ancak bu talebimiz ilk etapta kurul tarafından olumlu değerlendirilmedi. Van esnafıyla birlikte, kendimizden emin, açık ara bir şekilde seçimi kazanmayı beklerken seçim kuruluna göre 2, bize göre ise 1 oyla kaybettiğimizi görünce bu düzeneğin seçmen üzerinde nasıl olumsuz bir etki oluşturduğunu ve mavi listeye nasıl yaradığını net bir şekilde anlamış olduk ve avukatlarımız aracılığıyla yargı yoluna başvurduk. Yargıda detaylı incelemeler yaparak, itirazımızı haklı buldu ve 1. Grup seçimini ikinci kez iptal etti. Yedi aydan bu yana gece gündüz demeden, yol arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveri ile çalıştık. Mevcut yönetim en başından beri şaibeli bir seçim süreci yürüttü. Yargının bu yönde karar vermesi Van esnafının hakkı ve hukuku açısından değerlidir."