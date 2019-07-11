Van TSO ve PÜİS işbirliğinde istişare toplantısı

Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya PÜİS Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, PÜİS Van Temsilcisi Erdal Demir ve akaryakıt bayisi iş adamları katıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya'nın konuşma yaptığı toplantıda, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kapsamı dışında kalan firmaların başvuru prosedürleri, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar, dağıtım şirketleri tarafından bayilerden farklı adlarla kesilen ulusal stok bedeli, market ve istasyonda çalışan personelin almak zorunda oldukları sertifika konuları ele alındı.

Toplantıya telefon bağlantısı ile katılan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlarla ilgili PÜİS'in girişimlerini anlattı. Otogazdaki fiyat rekabeti ile ilgili yaptıkları çalışmaları dile getiren Genel Başkan Okumuş, dağıtım şirketlerini her ay bayilerden aldıkları otomasyon bedeli konusunda PÜİS'in çalışmaları sonucunda EPDK'nın bir kurul kararı taslağı hazırladığını ve taslağa göre mevzuat uyarınca dağıtım şirketlerinin yükümlülüğünde olan (otomasyonda dahil) uygulamaların maliyetinin bayilere yansıtılmayacağının öngörüldüğünü ifade etti. Genel Başkan Okumuş, geçmişte bayilere haksız olarak kesilen idari para cezalarına da dikkat çekerek, bu cezaların affedilmesi, affedilmiyorsa 20'de 1 oranına düşürülerek tahsil edilmesi için TBMM nezdinde yoğun girişimlerde bulunduklarını ve konuyu çok ciddi takip ettiklerini ifade etti. Okumuş, ayrıca nakliye bedelleri konusunda da uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini belirterek, nakliye bedellerinin ikmal noktalarına göre belirleneceği ve kâr marjından ayrı olarak verileceği bir sistemin uygulanması için çalıştıkları söyledi.

Katılımcı bayilerin yoğun ilgi gösterdikleri toplantıda, bayiler bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasını talep etti.