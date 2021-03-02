Van TSO: “Yeni kontrollü normalleşmeyi sürdürebilir kılmalıyız”

Van TSO'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile korona virüs salgınında “Yeni Kontrollü Normalleşme” adımları atıldığı belirtilerek, “Açıklanan adımlar ile birlikte düşük riskli (mavi) listede yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, kapalı bulunan sektörler ise belirli saatlerde yüzde 50 oranında hizmet vermelerine olanak sağlandı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda aldığımız önlemler kapsamında şehrimizde uygulanacak olan ‘Yeni Kontrollü Normalleşme' sürecini sürdürülebilir kılmak bizim elimizde. Aylardır kapalı olan; okullar, okul servisleri, okul kantinleri, öğrenci yurtları, lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler, çay ocakları, çay bahçeleri, kısacası yeme içme sektörlerindeki işletmeler, oteller ve tüm konaklama sektörü ile benzeri birçok işletme kısıtlamalardan dolayı kapalıydı. Bu iş yeri ve işletmelerin bir daha kapanmaması bizim tutum, davranış ve bu konudaki hassasiyetimize bağlı. Esnafımızın ve çalışanlarının heyecanı ile çocuklarımızın okuldaki sevinç çığlıklarını hep birlikte duyarsız kalmayalım. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak Van halkı olarak bu farkındalığı hep birlikte oluşturmaya gayret ve destek olalım” denildi.