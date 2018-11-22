Van TSO yönetim kurulu danışma meclisi toplandı

Van ile ilgili sorunların tespit edilmesi, ilgili kurumlarla görüşülmesi ve çözümü, belirlenen sorunların Van TSO yönetim kuruluna aktarılması ve ilgili makamlara ulaştırılması konusunda gündem oluşturularak yapılan toplantıların bu ayki konusu kent içi ulaşım ve kamu kurumlarındaki iş yoğunluğunun azaltılması oldu. Van TSO Yönetim Kurulu Danışma Meclisi Kasım ayı toplantısında kent içi ulaşım sorunu ile kamu kurumlarındaki iş yoğunluğunun vatandaşı mağdur ettiği ve bu yoğunluğun azamiye indirilmesi konusu ele alındı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile karayolları kavşağı arasında kalan bölümde yoğun bir trafiğin yaşandığını, bu durumda öğrencilerin okullarına geç kaldığını yada saatlerce kampüste araç beklediklerini, aynı zamanda o güzergah da bulunan işyerine giden çalışanlar ve işyeri sahipleri mağduriyet yaşadığı belirtilirken, bu sorunun temel çözümünün çevre yolunun olmamasından kaynaklandığına vurgu yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Danışma Meclisi'nde ele alınan bir diğer konu da kamu kurumlarındaki iş yoğunluğu oldu. Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlükleri gibi bazı kamu kurumlar da vatandaşların saatlerce tek işlem için beklediği ve bu durumun birçok vatandaşı mağdur ettiğine vurgu yapıldı. Kamu kurumlarındaki iş yoğunluğunun azamiye indirilmesi, vatandaşların kurumlarda rahat işlem yapabilmesinin sağlanması talep edildi. Bu konuda ilgili makamların tedbir alması istendi.

Toplantıya başkanlık eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Yeni dönemde oluşturduğumuz Yönetim Kurulu Danışma Meclisi'nin yönetim kurulumuza Van'da ekonomik konular, sosyal ve kültürel konularda danışmanlık yapmaktadır. Amacımız katılımcı yönetişim anlayışını hakim kılmaktır. Van TSO'nun seçilen ve üyemiz olan herkesi yönetime dahil etmektir. Bu nedenle Yönetim Kurulu Danışma Meclisimiz, Van'da tespit ettiği konularda yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözümleri için bizlere yol göstericilik yapmaktadır. Bu ayki toplantımızda ele alınan konuları Yönetim Kurulu olarak biz de değerlendirip, ilgili kurumlarla çözümü noktasında görüşmeler yapacağız” dedi.