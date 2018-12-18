Van TSO yönetiminden Van Büyükşehir Belediyespor'a destek

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Van Büyükşehir Belediyespor'a destek olmak amacıyla 110 adet kombine bilet aldı.

Bugün Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner başkanlığında toplanan Van TSO Yönetim Kurulu, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübüne destek olmak amacıyla 110 adet kombine bilet almaya karar verdi. Kendi kişisel çabaları ile yapılacak destekle her bir yönetim kurulu üyesi, tanesi 600 liradan 10 adet kombine alırken, toplamda 11 yönetim kurulu üyesi 110 kombine bilet almış oldu. 66 bin lira tutarındaki kombine bilet ücretleri, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübüne teslim edilecek.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, Van Büyükşehir Belediyespor'un kent için önemli bir spor kulübü olduğunu belirterek, “Van TSO Yönetim Kurulu olarak kendi imkanlarımızla bu desteği sağlıyoruz. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu kent için yapılacak her çalışmada elimizi imkanlarımız ölçüsünde taşın altına koyuyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ortak bir amaç için ortak hareket ettiğimiz için. Umarım Van Büyükşehir Belediyespor'a gereken destek sağlanır, gerekli ilgi gösterilir. Sonuçta Van adıyla biliniyor. Hepimizin ortak amacı Van ve Van'a katkı sunmaktır” dedi.

Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yalçın da, Van TSO Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak, verilen destek için teşekkür etti.