Van TSO yöresel değerlere sahip çıkıyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kentin yöresel değerleri olan ‘Keledoş, Murtuğa, Kavut ve Savatlı Gümüş' işlemesinin coğrafi işaret tescil belgeleri alındı.

Van'ın markalaşması yolunda hummalı bir çalışma içerisine giren Van TSO, kente has yöresel tatların tescillenmesi amacıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Van Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü çalışmalar sonucunda Van ile özdeşleşen ‘Keledoş, Murtuğa, Kavut ve Savatlı Gümüş' işlemesinin coğrafi işaret tescil belgeleri, Türk Patent ve Marka Kurumunda yapılan törende alındı.

“Van'ın değerlerine, lezzetlerine sahip çıkıyoruz”

Oda olarak Van'ın değerlerine, kültürüne ve lezzetlerine sahip çıktıklarını belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Şehrimizin markalaşması için başlattığımız çalışmalarla yöresel tatların tescillenmesi amacıyla yoğun bir mesai harcıyoruz. Bununla ilgili önemli bir ilerleme kaydettik. İlk etapta başvurusunu gerçekleştirdiğimiz dört değerimize ilişkin tescil belgelerini aldık. İnanıyorum ki bu tescil işlemleri, kültürel değerlerimizin bizden sonraki nesillere doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak” dedi.

Kültürel değerlerin ulusların kimliklerini oluşturduğunu ifade eden Takva, “Yöresel değerleri ekonomiye kazandıran ve daha da önemlisi bunları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı sağlayan coğrafi işaretlerde bu çerçevede önemli bir sınaî mülkiyet hakkı. Atalarımızdan bize miras kalan kültürel ve milli değerlerimiz hem bizim için birer emanet hem de gelecek nesillerimiz için korunması gereken kıymetlerimizdir. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunda yapılan belge takdim törenine Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın yanı sıra Meclis Başkanı M. Yasin Ertürk, Meclis Başkan Yardımcısı Turan Avcı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Faruk Biner, Fevzi Çeliktaş, yönetim kurulu üyeleri Ömer İnanç, Murat Beyaz, İlhan Kaya ve meclis üyesi Yusuf Konak katıldı.

Törenin ardından coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlere ilişkin hazırlanan sergide katılımcılara ‘Keledoş, Murtuğa ve Kavut' ikramı yapıldı.