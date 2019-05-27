Van TSO'da mesleki yeterlilik belgeleri veriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde yayımlamış olduğu tebliğ ile 117 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlamıştı. Tebliğ kapsamda mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler, bu mesleklerde çalıştırılmayacaktı. Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde sınav ve belge ücretleri Bakanlar kurulunun yayımladığı tarife kapsamında 2020 yılına kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı, yasal çerçevede yapılacak sınavların TOBB MEYBEM ve Van TSO işbirliğinde düzenlenerek şimdiye kadar yaklaşık 140 kişiye mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

TOBB MEYBEM ve Van TSO işbirliğinde düzenlenen kurslarda şimdiye kadar ikinci el otomobil alım satım, inşaat grubunda duvarcı, ahşap kalıpçı ve betonarme demircisi, metal grubunda ise metal kesim büküm, metal levha operatörü, çelik kaynakçısı ve köprülü vinç operatörlüğü sınavları gerçekleştirildi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, TOBB MEYBEM işbirliği ile düzenledikleri mesleki yeterlilik kurslarının sektörlerde çalışanlar için zorunluluk olduğunu belirterek, “Van TSO olarak bu konuda yaşanan açığı minimize etmeye çalışıyoruz. Kurslarımıza gösterilen ilgi nedeniyle bugüne kadar 140 kişiye mesleki yeterlilik belgeleri tahsis edildi. Eğitimlerimiz ve sınavlarımız MEYBEM uzmanlarının gözetiminde gerçekleşmektedir. Sınavda başarılı olanlara 2019 yılı sonu itibari ile yatırdıkları sınav ücretleri işsizlik fonundan geri ödenmektedir. Bu da sınavların ücretsiz olduğunu gösteriyor. Sektörlerde çalışanların almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgelerini odamızdan almak isteyenlerin müracaat etmesi durumunda uygun kurslar düzenlenmektedir” dedi.