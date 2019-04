Van TSO'da sertifika töreni

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Van TSO), Garanti Bankası ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğinde başlatılan ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu' programını başarıyla tamamlayan 78 kursiyere sertifikaları verildi.

Van TSO'da düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan BÜYEM Yöneticisi Işıl Keskin, Garanti Bankası ve Van TSO iş birliği ile çok verimli bir eğitim programını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Çok keyifli, bize göre katma değeri ve sonuçları itibari ile çok yüksek bir eğitim programı tamamladık. İşini kurmuş, işini yöneten veya kurma aşamasında olup bundan sonraki süreçlerde nasıl bir yol haritası çizersem sonuca ve başarıya ulaşabilirim düşüncesiyle katılan çok kıymetli kadın girişimcilerimiz ve kadın girişimci adaylarımızla beraber eğitimimizi tamamladık. Ben hem kendi adıma hem de bugün aramızda olamayan diğer eğitmenler adına, bu eğitime destek sunan ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ise kadınların toplumun her alanında yer almaları gerektiğine vurgu yaparak, “Bizler kadınların ekonomi içinde olmasına inanan bir anlayışa sahibiz. Kadınlarımız her türlü arenada olmalıdır. Bizler, kadınların elinin değdiği her alan daha verimli ve sağlıklı olacağına inanıyoruz. Van ili ve ülke geneline baktığımızda kadınların nüfusun yüzde 50 oranında olduğunu görmekteyiz ama iş hayatında maalesef biz bunu yaşamıyoruz. Kadınlarımız iş hayatlarında gerçekten çok kısıtlı imkanlara sahip. Kadınların iş hayatında başarılı olacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan 78 kursiyere sertifikalarının verilmesi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.