Van TSO'dan fiyat farklarına ilişkin açıklama

Van Ticaret ve Sanayi Odası Miyazaki Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme politikası içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Taahhüt ve inşaat sektörünün Van'ın en büyük sektörleri arasında bulunduğunu anımsatan Başkan Takva, Van TSO olarak farklı meslek grupları içerisinde faaliyet gösteren firmaların taleplerine ve sıkıntılarına kayıtsız kalmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Başkan Takva, “Yaşanan sorunları kamuoyuna, hükümetimize, ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde dillendirdik. Firmaların yaşadığı mağduriyetinin önlenmesi için bir tasfiye ve fesih hakkının tanınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizim 1 milyon 150 bin nüfusumuz var. Kişi başına düşen gayrisafi hasıla payı da yaklaşık 40 bin liradır. Nüfusla gayrisafi hasılada kişi başına düşen geliri çarptığınızda yaklaşık 30 milyar liralık bir ekonomi büyüklüğü ortaya çıkıyor. Bu büyüklüğün yüzde 61'i hizmet sektörüdür” dedi.

Toplantıya Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri katıldı.