Van TSO'dan ‘Kadın ve sanat' temalı konser

Van TSO ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında caz konseri düzenledi. Bir sanat merkezinde düzenlenen ve Dilek Sert Erdoğan ile Rustam Rahmedov'un sahne aldığı konsere, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, AB Bilgi Merkezleri ağı ile ülke çapında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, bu etkinliklerin ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar devam edeceğini söyledi. Oruç, “Avrupa Birliği'nin 25 Kasım 2020'de açıkladığı yeni Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nın birinci yıl dönümündeki kazanımlarına ve gelinen duruma bakmayı hedefliyor. Etkinliler kapsamında, Anadolu Futbol Kulüpleri ile yapılacak iş birliklerinde futbol maçlarında pankartlar açılacak, stadyumlar ve binalar turuncu ışıklandırılacak, konser ve dans gösterilerinin yani sıra konferans ve panel etkinlileri de gerçekleştirilecek” dedi.

Van TSO AB Bilgi Merkezi olarak bu yıl ‘Kadın ve Sanat' temalı düzenledikleri konserde amaçlarının kadının da toplumsal alanda var olduğunu göstermek olduğunun altını çizen Oruç, “Bugün sanatçımız Dilek Sert Erdoğan ve Rustam Rahmedov konserinde de bu temalara vurgu yapacaklar. Van TSO AB Bilgi Merkezi olarak kadına şiddetle mücadele haftasını destekliyoruz. Kadın ve şiddet kelimesinin yan yana gelmediği, kadının toplumun tüm alanlarında hakları ile birlikte var olması dileğiyle programımızın bu bilinç ve amaca hizmet etmesini umuyoruz. Son olarak ‘Fark et - Anla - Önle' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Van'da olmak çok güzel”

Piyanist Rustam Rahmedov eşliğinde caz ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendiren sanatçı Dilek Sert Erdoğan ise konser sonunda yaptığı açıklamasında, “Van'a geldiğim için çok mutluyum. İyi ki gelmişiz. Geldiğim günden şimdiye kadar çok etkilendim. Bu akşamda çok güzel bir ortam var. Çoğunlukta kadınları burada görmek beni sevindirdi. Kadına yönelik şiddette ne yazık ki sürekli gündemde olan bir ülkeyiz. Ancak AB Bilgi Merkezleri'nin de slogan olarak kullandı. ‘Fark et, Anla ve Önle' söylemi çok önemlidir. İnşallah kadına şiddet, cinayet ve bunun gibi olayları artık yaşamayız. Etkinliği düzenleyen Van AB Bilgi Merkezi'ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Program sonunda Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ve TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Pınar Gülle tarafından Dilek Sert Erdoğan ile Rustam Rahmedov'a plaket takdim edildi.