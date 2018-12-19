Van TSO'dan ‘Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TOBB MEYBEM işbirliğinde ‘Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme' semineri yapıldı.

Seminere Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, TOBB MEYBEM Genel Müdürü Saygın Baban, Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı Kübra Ulusoy, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Salih Serçe, kurum amirleri, STK temsilcileri ve sektörde faaliyet gösteren üyeler katıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlara yönelik belge alma zorunluluğu getirildiğini söyledi. Biner, “Birliğimizin iştiraklerinden olan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. de bu alanda üyelerimizin taleplerini karşılamaktadır. Biz de oda olarak bu çerçevede hizmet vermekteyiz. Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bu bilgilendirme eğitimi ile tehlikeli iş dallarında risk faktörünün minimize edilmesi için üyelerimize önemli bilgiler aktarılacaktır” dedi.

Biner, Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelere yerelden hizmet vermek istediklerini belirterek, “Bu nedenle MEYBEM ile ortaklaşa Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını Van'da yapmaktayız. Bu belgeleri almak isteyenlerin odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ise, yasal mevzuat çerçevesinde tehlikeli iş kollarının belirlenmesi ve bu meslek kollarının belgelendirmesi üzerine çalışma yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortak hareket ediyoruz. Van da, bu anlamda kurs ve sınav merkezi olarak seçilmiş bir ilimiz. Van Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki yeterlilik kurslarına ilişkin yetkilendirilmiş bir kurumdur. Bugün geniş katılımla gerçekleşen toplantımızda sizleri Mesleki Yeterlilik Kurumu ve uygulamaları hakkında bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

118 meslek dalında alınması zorunlu belgelendirme hakkında katılımcılara yapılan bilgilendirmenin ardından program soru cevap kısmı ile sona erdi.