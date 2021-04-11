Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının iş dünyasının ekonomik anlamda zor bir sürece evrilmesine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yaşanan pandemi sürecinde özellikle küçük ve orta ölçekli yerel esnaf ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış, ekonomik anlamda zor günlerden geçmektedir. Yerel esnaf ve tüccarımız için can suyu olan Ramazan ayı, bu dönemde her zamankinden daha zorlu geçeceği aşikârdır. Vatandaşımızın Ramazan ayı alışverişini kısıtlı yaptığı süreçte ilimiz esnaf ve tüccarlarını tercih etmeleri önem taşımaktadır. Birçok esnaf ve tüccarımızın çek ve senetlerini ödeyemez durumda olması, istihdam oluşturmakta zorluk yaşaması nedeniyle herkesin çaba sarf etmesi en büyük arzumuzdur. Yerel esnafın ayakta kalması, yeni iş alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı gibi kendi toplumunuza yatırımı ve yerel ekonomiyi besleyecektir. Bu minvalde halkımızın yerel esnaf ve tüccarı tercih etmesi, ilimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Zor günlerden geçen yerel esnafımıza karşı vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılığın yanı sıra aynı şekilde yerel esnafımızın da sancılı günleri fırsata çevirmemeleri de en büyük beklentimizdir. Ayrıca; bulaşın yoğun olduğu bugünlerde alışverişlerini gerçekleştiren halkımızın gerekli hijyen ve tedbir kurallarını göz önünde bulundurmaları da büyük önem taşımaktadır. Ramazan alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın, yapacağınız alışveriş ile Van kazansın, esnafımız kazansın” denildi.