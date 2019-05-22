Van TSO'dan Van Büyükşehir Belediyespora moral yemeği

Ligde play-off final maçına kalarak Vanlılara büyük heyecan yaşatan Van Büyükşehir Belediyespora, cuma günü çıkacağı final maçı öncesi bir destek de Van Ticaret ve Sanayi Odasından geldi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası; futbolcuları, teknik heyeti ve yönetim kurulu üyelerini iftar yemeğinde ağırlayarak moral verdi. Gürpınar'daki bir restoranda gerçekleşen iftar yemeğine Van Büyükşehir Belediyespor yönetiminden Ekrem Cengiz, Ömer İnanç, Cumhur Yıldırım, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular katıldı.

Yemeğe ev sahipliği yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Vanlılar olarak büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Cuma günü Vansporun uzun yıllar mücadele ettiği Lige veda maçı olacak. Vanspor play-off final maçında rakibini yenerek bir üst lige çıkacaktır inşallah. Özellikle son haftalarda başarılı sonuçlar alarak, tüm Vanlıları bütünleştiren Vansporun başarılı olması için herkesin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Van TSO olarak her zaman Vansporun yanında bulunduk. Sezon boyunca farklı zamanlarda desteklerimiz olmuştur. Bugünde futbolcu kardeşlerimize çıkacakları zorlu final maçı öncesi moral vermek istedik. Birlik ve beraberlik ruhuyla Vanlıların heyecanıyla Vansporun başarılı olacağına inanıyoruz. Bütün şehirde bu takımın başarılı olacağına inanmalıdır. Tüm dinamikleri ile kentin ortak değeri olan Vansporun başarılı olması için gayret göstermeliyiz. Cuma günü Ankara'da Esenler Eroksporla yapacağımız play-of final maçında Vanspora Van TSO olarak canı gönülden başarılar dileriz. İnşallah şehrimizde 2. Lige çıkma sevincini hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz de, zorlu bir sezon yaşadıklarını belirterek, “Son haftalarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bizi play-off final maçına kadar getirdi. Bu takımın buraya gelmesinde büyük emekler var. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız özverili olmuş ve bu takım buralara kadar gelmiştir. İnşallah cuma günü final maçımızı da kazanarak 2. Lige çıkacağız. Bu gece bizleri misafir eden Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Her zaman bizlere destek olmuşlardır. Bugün de futbolcularımıza moral vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.