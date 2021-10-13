Van TSO'nun girişimleri sonuç verdi

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Van TSO) girişimleri ve destekleri sonucu Teknofix, kentte bir çağrı merkezi kuruyor.

Van TSO'nun lojistik destek sağladığı ve 2018 yılının ocak ayından bu yana kentte, bin 700'ü aşkın gence istihdam alanı oluşturan Webhelp Çağrı Merkezi, şimdi de grup şirketlerinden biri olan Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile Van'da yeni bir yatırım yapacak. Türkiye'nin birçok ilinde telekomünikasyon ve bilişim hizmetleri veren Teknofix, çağrı merkezi hizmet ile Van'da ilk etap 100 kişiyi istihdam edecek. Teknofix şirketi bir yıl içinde istihdam rakamını 500'e çıkarmayı hedefliyor.

Van TSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 milyon 150 bin nüfusa sahip ilimizin 0-29 yaş gurubu (genç nüfus) sayısı 700 bini aşkındır. Bu da nüfusumuzun yüzde 65'ini kapsamaktadır. Yaş ortalaması 22.6 olan şehrimizin işsizlik oranı ise ülke ortalamasının 3 katı kadar fazladır. Bu nedenle kentimizde kurulan ve kurulacak olan, genç işsizliği istihdam edecek tekstil fabrikalarının, çağrı merkezlerinin önemi oldukça fazladır” denildi.

Van'ın ilk çağrı merkezi olan Webhelp Çağrı Merkezi'nin Van TSO girişimleri sonucu faaliyete girdiği belirtilen açıklamanın devamında ise “Şehrimizde genç işsizliğin istihdama dönüşmesi için 2016 yılından itibaren bir çabanın ve görüşme trafiğinin içine girdik. Nihayetinde 2018 yılının ilk aylarında ilimizin ilk çağrı merkezi olan Webhelp Çağrı Merkezi'nin açılmasına olanak sağladık ve oda olarak lojistik destek verdik. İlk başladığı gün 40 kişi istihdam eden çağrı merkezi şu anda yaklaşık bin 700 kişiyi istihdam ediyor. Ardından farklı firmalar tarafından ilimizde açılan çağrı merkezleri ile bu sayı 3 bin 500'ü aşmış durumda. Webhelp Çağrı Merkezi ile odamız arasında kurulan bağ neticesinde şehrimize yeni bir teknoloji yatırımını ilimize kazandırıyoruz. Webhelp'in grup şirketlerinden biri olan Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. şehrimizde kuracağı merkez ile çağrı merkezi hizmeti verecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak desteklediğimiz yatırım ile ilk etapta 100 kişi istihdam edilecek. İlerleyen süreçte ise Webhelp ile Teknofix'in ortak istihdamının 2 bin 500'ü bulması hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.

Yatırım ile ilgili bilgiler veren Teknofix A.Ş, Genel Müdürü Ulaş Civil ise “Webhep'in Van'da yakaladığı başarıyı ve oluşturduğu istihdamı sahada arttırmak üzere Teknofix olarak kentte yatırım yapmaya karar verdik. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar 500 kişiye istihdam sağlamaktır. Bu süreçte desteğini her zaman yakından aldığımız Van TSO'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.