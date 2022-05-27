Van TSO'nun İran'daki başarı hikayesi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), işbirliği görüşmeleri ve ortak çalışma ziyaretleri çerçevesinde İran'a gitti. Van TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet; Kotor, Hoy, Salmas ve Urumiye'de vali, vali yardımcıları, esnaf ve ticaret odalarının başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

2014 yılında “Yüzümüzü Doğu'ya Dönüyoruz” sloganıyla İran ile ticaretin ve turizmin gelişmesine yönelik çalışmalara başlayan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), bu çerçevede 30 kez İran'a gitti. Birçok fuara katılım sağlayan ve İran'ın sınır kentlerindeki yetkililer ile bir araya gelen Van TSO, 2015 yılından attığı adımların meyvesini almaya başladı. 24-25 Mayıs tarihlerinde bir kez daha İran'a giden Van TSO heyeti, hem ilişkileri güçlendirdi hem de 2015 yılında temellerini attığı başarı hikayesini devam ettirdi.

Razi Sınır Kapısı'ndaki çalışmalar

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gültepe, meclis üyeleri Murat Baytar, Bülent Harman ve Ömer Yılmaz, Van TSO İran Tüccar Danışmanı Samad Poursoltani ile Genel Sekreter Cengiz Aras'tan oluşan heyet, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a geçti. Razi Sınır Kapısı'nda Kotor Kaymakamı Javad Şakarloo ve sınır kapısı yetkililerince karşılanan Van TSO heyeti, kapıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

‘Kardeş Oda' protokolü yapıldı

İlk olarak Hoy Valisi Zabihullah Kazemi Athar ve Hoy Esnaf Odası Başkanı Mohammad Reza Hefazat ile bir araya gelen heyet, Türkiye-İran ilişkilerinde Van ve Hoy kentlerinin önemine vurgu yaptı. Gerçekleşen ziyarette Van TSO ile Hoy Esnaf Odası arasında “Kardeş Oda” protokolüne imza atıldı. 2 oda arasında yapılan protokol çerçevesinde; karşılıklı danışma ofisi açılması, işbirliği yapılması, ortak faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

“Gelincik Sınır Kapısı açılmalı”

Hoy ziyaretinin ardından Salmas'a geçen Van TSO heyeti, burada Salmas Valisi Kazım Hanızadeh, Salmas Esnaf Odası Başkanı Hashem Badali ve meclis üyeleri tarafından ağırlandı. Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması için yapılacak ortak çalışmaların istişare edildiği ziyarette konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Gelincik hem Van hem Salmas için önemli bir kapı. Uzun yıllar önce açılan ve kısa süreliğine hizmet veren Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden açılması noktasında yapacağımız işbirliği önem taşıyor. Salmas'ta ve Van'da yapılacak görüşmeler ile kapının açılması için oluşturulacak yol haritası her iki ülkenin üst düzey yöneticilerine de aktarılmalı. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bunu yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Urumiye temasları

Van TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, ziyaret ve işbirliği görüşmeleri çerçevesinde bir sonraki gün Batı Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti Urumiye'ye gitti. Urumiye'de ilk olarak Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Dr. Nader Sadegi ile görüşen heyet, son yıllarda Van ve Urumiye arasında oluşan dostluğun önemine değindi. Görüşmede konuşan Vali Yardımcısı Dr. Nader Sadegi, iki şehir arasındaki dostluk ilişkinin ticarete ve turizme olumlu yansımaları olduğunu belirtti. Yapılan görüşmenin ardından İran devlet kanalına açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, yapılan ziyaret ve işbirliği görüşmeleriyle ilgili bilgiler verdi. Takva, “Urumiye ile yıllar önce atmış olduğumuz karşılıklı adımlar neticesinde iyi bir dostluk kurduk. Defalarca Urumiye'ye geldik ve iki şehrin gelişimi için istişarelerde bulunduk. Bu dostluk başta Urumiyeli olmak üzere yüz binlerce İranlının şehrimize misafir olmasına olanak sağladı. Dostluğumuzun ve yüzyıllardır kadim komşumuz olan İran'a geliş gidişlerimizin devam etmesi adına bugün yeniden Urumiye'deyiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Türkiye Urumiye Başkonsolosluğunu ziyaret ederek Başkonsolos Fehim Çetin, Başkonsolos Yardımcısı Murat Pulat ve Ticaret Ateşesi Ersin Özdemir ile bir araya gelen Van TSO heyeti, başkonsolosluk görevine getirilen Fehim Çetin'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

“Başarı hikayesine imza attık”

Van TSO heyeti, İran'daki temasları çerçevesinde son olarak Urumiye Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odasını ziyaret etti. Urumiye Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkanı Hassan Entazar, meclis üyeleri ve Genel Sekreter İbrahim Hegjoo ile bir araya gelen heyet, Van ve Urumiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Ziyarette konuşan Başkan Takva, “Urumiye ile bir başarı hikayesine imza attık. Bunu 7 yılda yaptık ve bu başarımızın devam etmesi için bugün yeniden buradayız. Ben bu başarı hikayesinde yer alan ve başat rol oynayan Urumiye Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkanı Hassan Entazar başta olmak üzere tüm oda yönetimine, meclisine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarı hikayesini yazmak ve kurulan bağ ile hem Van'da hem Urumiye'de güzel dostluklara imza atmak herkese nasip olmaz. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra daha iyi işlere imza atmak için ziyaretlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Van TSO heyeti, 2 günlük ziyaret ve işbirliği görüşmelerinin ardından Van'a döndü.