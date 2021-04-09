Van, TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye birincisi oldu

‘2021 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 2 bin 751 proje ile katılan Van, en çok proje başvurusu ile Türkiye birincisi oldu.

2021 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye geneli 14 bin 10 proje başvurusu yapılırken, bu başvurunun yüzde 20'si Van'dan geldi. Yarışmaya 2 bin 751 proje ile katılan Van, en çok başvuru yapan il olarak Türkiye birincisi olurken; 100 proje ile katıldığı bölge yarışmasında 23 projesi ödüle layık görüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'ın TÜBİTAK yarışmalarında büyük başarı elde ettiğini ifade ederek, “Van, 2021 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 2 bin 751 proje ile başvurmuş ve bu başvuru sayısına göre Türkiye birinciliği elde etmiştir. Akabinde bölge yarışmasına toplamda 100 proje ile çağrılmış ve bu 100 projenin 23'ü ödüle layık görülmüştür. Bu 23 ödüle layık görülen projenin10'u birincilik, 8'i ikincilik ve 5 tanesi ise üçüncülük elde etmiştir. Van, 2021 yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ödüle layık görülen proje başarısında da Türkiye geneli 5'inci olmuştur” dedi.

Van'ın bu başarısında pandemi nedeniyle oluşturulan 360 adet EBA Destek Merkezi'nin büyük etken olduğunun altını çizen Tevke, “Ben bu başarılarından dolayı gerek öğretmenlerimi gerekse öğrencilerimi kutluyorum. Son üç yılda en çok başvuru ile aratarak devam eden bu başarımız inşallah bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.