Van, TÜBİTAK'ta bin 53 projeyle Türkiye ikincisi oldu

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması Sergisi' açıldı.

Van YYÜ'de açılan TÜBİTAK sergisinde Ağrı, Bitlis, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak ve Van ilinden 100 proje yer aldı. Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen sergide 8 ilden ortaokul öğrencilerinin hazırlamış oldukları projeler sergilendi. Van bölgesinden, TÜBİTAK 13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerine bu yıl bin 841 projeyle başvuru yapılırken, kendi bölgesinde birinci olan Van, bin 53 proje sayısıyla Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Cemil Tunç, Van bölge illerinden TÜBİTAK yarışmalarına her yıl ilginin arttığın belirtti. Koordinatör Tunç, “Türkiye genelinde 12 bin civarında proje başvurusu olmuştur. Van bölgesi olarak da 8 ilimiz var. Bölgemizde bin 841 proje başvurusu yapılmıştır. Sayısal olarak bölgeden yoğun bir ilgi ve sahiplenme var. Bu proje başvurularının 100 tanesi bölge sergisine çağrıldı. Bu projelerden 12 tanesi Elazığ'da mayıs ayında yapılacak olan Türkiye finallerine gönderilecek. Bölge olarak çok iyi bir durumdayız. Her yıl gittikçe daha çok sahiplenme oluyor. Çocuklarımız bu yaşta bilimle tanışıyorlar. Bilgiye ulaşmak, analiz etmek gerçekten çok güzeldir. Burada bir anlamda bilimsel potansiyele sahip olan çocuklarımız keşfediliyor” diye konuştu.

Serginin 3 gün süreceğini ve perşembe günü ödül töreninin yapılacağını ifade eden Tunç, Van bölgesinden 12 projeyi Elazığ'daki Türkiye finallerine göndereceklerini kaydetti.

Sergi açılışına Van YYÜ Rektör Yardımcısı. Prof. Dr. Murat Demirel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, proje danışmanları ile öğrenciler katıldı.