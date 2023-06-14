Türkiye'de büyükşehirler arasında mesken su ve atık su ücretleri karşılaştırılmasında Van ucuz suda 2'nci sırada yer aldı.

Toplam 30 büyükşehrin bulunduğu karşılaştırma listesinde, ilk sırada metreküpü 7,63 TL ile Hatay yer alırken, Hatay'ı 8,07 TL ile Van izledi. Devamında 8,10 TL ile Mardin, 8,18 TL ile Diyarbakır, 9 TL ile Kahramanmaraş, 9,50 TL ile Malatya, 9,66 TL ile Erzurum ve 10,30 TL ile Kocaeli de listenin en ucuz su veren illerinden oldu.

Listenin son sıralarında metreküpü 20,08 TL ile Denizli, 20,59 TL ile Aydın, 21,10 TL ile Sakarya, 21,29 TL ile Manisa ve 21,55 TL ile Tekirdağ yer aldı. Buna göre Tekirdağ suyun en pahalı olduğu il oldu.