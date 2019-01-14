Van Umut Kervanı, 2 bin 560 aileye yardımda bulundu

Van Umut Kervanı Derneği, 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Dernekte 2018 yılı içerisinde yapılan faaliyetlere değinen Dernek Başkanı Sabri Yıldırım, “2018 yılı içerisinde yaklaşık 161 aileye toplamda 49 bin 550 TL değerinde düzenli olarak nakdi yardım yapılmaktadır. Bunun yanında Ramazan ayı nedeniyle fakir ve yardıma muhtaç 689 aileye 53 bin 760 TL değerinde gıda paketleri dağıtımımız oldu. Yine Kurban Bayramı nedeniyle yaklaşık 60 küçükbaş ve 13 büyükbaş kurbanın vekâletini alarak 621 aileye toplamda 37 bin 20 TL değerinde et paketi dağıtıldı. Ayrıca gerek Ramazan gerek Kurban bayramlarında ve yıl içerisinde mağduriyet durumlarına göre yaklaşık 253 aileye toplamda 25 bin 300 TL değerinde giyim yardımı yapılmıştır” dedi.

Yardımlarına kış mevsiminde de devam ettiklerini ifade eden Yıldırım, “Kış ayı başlarında 609 kişiye 44 bin 300 TL değerinde bot ve mont yardımının yanında yoksul ve mağdur 3 aileye toplam bin 850 TL değerinde ev eşyası verildi. 40 aileye toplam 4 bin adet günlük ekmek dağıtımı yapan Umut Kervanı tarafından Suriye ve Afganistan'dan gelip ülkemize sığınan 774 mülteci aileye toplamda 77 bin 571 TL değerinde ayni, nakdi, giyim ve ekmek yardımı yapıldı. Derneğimizden yardım alabilmek için beklentide olan mağdur, muhtaç ve yetim ailelere yardım da bulunmak amacıyla 21 ile 25 Eylül 2018 tarihleri arasında 5 günlük sıcak yemek, süs, ev eşyası, giyim ve benzeri eşyaların yer aldığı kermes düzenledik ve kermesten gelen 5 bin TL geliri derneğimize kayıtlı fakir ve muhtaç ailelere dağıttık” ifadelerini kullandı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Umut Kervanı Vakfının; Yemenlilerin dramına sessiz kalmamak amacıyla başlatmış olduğu yardım kampanyasına Van Umut Kervanı olarak basın aracılığıyla destek çağrısında bulunduklarını da hatırlatan Yıldırım, “2018 yılı içerisinde Van Umut Kervanı olarak ayni ve nakdi olarak toplamda 2 bin 560 aileye 237 bin 386 TL yardım yapılmıştır. Van Umut Kervanı olarak geçmiş yıllarda nasıl ki fakir, muhtaç ve yetim ailelere umut olduysak, 2019 yılında da umut olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Vanlı tüm hayırseverlerin yardım ve desteklerini bekliyoruz. Yüce Allah şimdiden hayırseverlerin yaptıkları ve yapacakları hayır ve sadakalarını kabul etsin, mallarını kat kat bereketlendirsin” dedi.