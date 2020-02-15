Van Vakfı'ndan üyelerine sağlık ve eğitimde önemli bir adım

Van Vakfı ile Gebze'deki tam donanımlı 200 üzerinde doktor çalışan ve tüm branşların olduğu Medical Park Gebze Hastanesi ile sağlık konusunda karşılıklı imzalar atıldı .Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu imza töreninde Medical Park Gebze Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Taşdemir, yönetim kurulu üyesi Utku Özcan, Genel Müdür Alper Beğen ve Başhekim Nihat Taşdemir katıldı. Başkan Nizamettin Ağar, "Sağlık ve eğitim alanında Vanlı hemşerilerimiz için anlaşmalar yaptık. Yakında uygulamaya koyacağımız. Vankart ile hemşerilerimiz anlaşma yaptığımız kurumların eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Eğitim, sağlık ve turizm alanlarında diğer kurumlarla da görüşmelerimiz devam etmekte olup Vanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Alper Beğen ise yapılan sözleşmeye istinaden "Hastanemizde estetik hariç tüm branşlarda hizmet verilecektir. Van Vakfı'nın Van'dan gelen hastalara referans oldukları takdirde aynı hizmetten onlar da faydalanabilirler" dedi.

Van Vakfı Başkanı Nizamettin Ağar ve Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Alper Beğen tarafından karşılıklı sözleşmeler imzalandı.

Van Vakfı ile Okyanus Kolejleri arasında ortak bir protokol imzalandı. Türkiye genelindeki 25 Okyanus Koleji'ni kapsayan bu protokol uyarınca kayıt yaptıran Vanlı hemşehrilerimizin indirimden yararlanacağı kararlaştırıldı. Okyanus Kolejleri adına Kurumsal İletişim Sorumlusu Ferda Özarslan, Van Vakfı Yönetim Kurulu adına, Van Vakfı Genel Sekreteri Şule Gökırmak ve Eğitim Kültür ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu Başkanı Çetin Evren tarafından imzalandı. Van Vakfı Genel Sekreteri Şule Gökırmak, "Vanlı hemşerilerimizin faydalanabileceği bu tür projeler için birçok kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi.