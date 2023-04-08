Van Valiliği, Malatya'da konteyner okullar kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Van Valiliği koordinasyonunda yaralar hızla sarılırken, depremden etkilenen çocukların eğitimden geri kalmaması için konteyner okullar da hızla tamamlanıyor.

Depremden hemen sonra İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bölgesi Malatya'ya koordinatör vali olarak görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda, Van'dan giden ekipler, hayatın her alanına dokunarak yaraların en kısa sürede sarılması için büyük çaba gösterdi. Van ekipleri, Malatya'da arama-kurtarma, acil sağlık, psikososyal destek, alt yapı çalışması, yaşam malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılması, enkaz kaldırma, sıcak yemek, hayvanların tedavi ve bakımları, yaşlı, çocuk ve engellilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda aralıksız bir çalışma yürüttü. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşların geçici barınma için kısa sürede çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Deprem bölgesi Malatya'da öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için de Van Valiliği koordinesinde hummalı bir çalışma başlatan ekipler, konteyner kentte eğitim merkezleri kurdu. Van'dan gönderilen 305 konteyner ile 5 ilçede 15 konteyner okul ve donatıları kuruldu. Sınıfları kısa sürede hazırlanan konteyner okullarda öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir eğitim dönemi geçirmesi için bir yandan uygun ortam oluşturulurken bir yandan da sınavlara hazırlanan öğrenciler için de etüt merkezleri oluşturuldu.