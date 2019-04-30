Van Valiliğinden ‘borç' açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesinin borç açıklamasına ilişkin bir açıklama yayınlayan Van Valiliği, 31 Mart 2019 tarihinde iş başına gelmiş belediye yönetimi, kayyım dönemine ait olduğu iddiası ile 1 milyar 108.5 milyon TL borç bulunduğunu kamuoyuna açıkladığını hatırlattı. Açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyesine 16 Kasım 2016 tarihinde belediye başkan vekili (kayyım) görevlendirilmesinin yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 TL borç ile kayyım tarafından devralınmıştır. Belediye Başkan Vekili (Kayyım) döneminde 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere bin 311 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir. 677 kilometre stabilize yol yapıldı, Doğu Anadolu Bölgesinin en güçlü itfaiye filosu oluşturuldu, parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri alt yapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımı gerçekleştirildi. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, içme suyu depoları ve kanalizasyon hizmetleri, Peynirciler Çarşısı, Sakatatçılar Çarşısı, iş merkezleri, yol ve cadde düzenlemeleri başta olmak üzere toplam 712.3 milyon TL yatırım gerçekleştirildi” denildi.

“Görevimizi Vanlı hemşehrilerimize hizmet ederek tamamladık”

Van büyükşehir Belediyesinin borcunun açıklandığı şekilde 1 milyar 108.5 milyon TL değil, yaklaşık 1 milyar 98 milyon TL olduğu da ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Van Büyükşehir Belediyesini 1 milyar 121,5 milyon TL borç ile devralındığı gerçeği göz önüne alındığında; 712.3 milyon TL yatırım yapılmış olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunda belediye başkan vekilliği dönemimizde 23,5 milyon TL'lik bir azalma olduğu görülecektir. Burada sadece kayyım öncesi belediye yönetimi zamanında yani kayyım ile hiçbir alakası bulunmayan 2011 depremi sonucu ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyeye açtıkları davalar sonucu hükmedilmiş 35.638.497 TL deprem tazminat borcunun 25.000.000 TL'si ödendi. 89.080.218.00 TL geçmiş dönemden kaynaklı vergi ve faiz borcu kayyım döneminde yapılandırıldı. 159.053.992.00 TL geçmiş dönemden kaynaklı SGK ve faiz borcu kayyım döneminde yapılandırıldı. Kayyım döneminde ödenen ve yapılandırılan; deprem tazminatı, vergi, SGK ve faiz borcu toplamda 283.772.707.00 TL olup bu borçların hiçbiri kayyım faaliyet dönemi içerisindeki hizmetler ile alakası olmayıp önceki dönemden süregelen borçlardır. Depremde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyenin kusurlarından kaynaklı iddiaları üzerine mahkemeler nezdinde belediyeyi tazminata mahkûm ettirmeleri sonucunda oluşan tazminat borcunun yanı sıra kayyım öncesi dönem faaliyetlerinden kaynaklı vergi ve SGK gibi zorunlu kurumsal borç ve bu borçlardan kaynaklı faizleri kayyum döneminde yapılmış faaliyetlerin sonucunda oluşan borç gibi gösterilmesindeki tek amaç siyasi mülahazaalarla vatandaşın ve dolayısıyla kamuoyunun bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yanlış bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. Ayrıca Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 48 kilometrelik yeni su ishale hattının bedeli yapılan protokol ile 30 yıl gibi uzun vadede ödenmek üzere belediye lehine yapılandırılmış, bunun yanı sıra gerek kayyım dönemi öncesi ve gerek kayyım dönemi süresince VASKİ'nin VEDAŞ'a olan toplam 150 milyon TL'lik elektrik borcu Maliye Bakanlığınca üstlenilmiş ve aylık sadece 150 bin TL belediye payından kesinti yapılması sağlanmıştır. 16 Kasım 2016 tarihi itibariyle belediyeye iş yapmış, malzeme, araç ve gereç vermiş gerçek ve tüzel kişi esnafa da olan 182 milyon 899 bin TL borç ödenerek, kayyım döneminden önce esnaflar arasında ve piyasada belediyeye karşı olan güvensizlik ortadan kaldırılmıştır. Seçimlerden sonra belediye yönetiminin göreve başladığı tarih itibariyle belediye kasasının nakit mevcudu 15 milyon 281 bin 698 TL'dir. Kendi dönemlerindeki hiçbir hizmet yapmaksızın ortaya çıkardıkları borçları, rakamları sözle/yazıyla pankartla çarpıtarak, eğerek bükerek, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak, hizmetleri ve gerçekleri yalanlarla kapatamazlar.

Gerçeğe aykırı ifadeler ve terör örgütünün politikalarına söylemlerine itibar edilememesi için kamuoyuna saygıyla duyurulur.”