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Van Valiliğinden eğitime tam destek

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi kapsamında sürekli eğitim merkezlerinden faydalanarak üniversite hazırlanan gençlere eğitim seti, soru bankası ve kırtasiye malzemeleri desteği verildi.

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında sürekli eğitim merkezlerinden faydalanarak üniversite hazırlanan gençlere eğitim seti, soru bankası ve kırtasiye malzemeleri desteği verildi.


‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde kaymakamlıklar bünyesinde açılan sürekli eğitim merkezlerinin tadilat ve mekan iyileştirmeleri yapılarak, öğrencilerin daha iyi şartlarda ders çalışabilecekleri hale getirildi. Sürekli eğitim merkezlerinde halk eğitim merkezi müdürlüklerince sağlanan eğitmenler tarafından gençlere yükseköğretime geçiş ve lisans yerleştirme sınavlarına yönelik eğitimler verilirken, bunun yanı sıra düzenli olarak seviye tespit sınavları da yapılarak gençlerin ulaştıkları düzey ölçülüyor.


‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında sürekli eğitim merkezlerine sağlanan desteklerle gençlerin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağlanıyor.

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