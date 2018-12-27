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Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vali atamalarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre, Van Valiliğine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.


Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından boşalan koltuğa Mehmet Emin Bilmez atandı. Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya gelen ve Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Emin Bilmez, son olarak Ardahan Valisi olarak görev yaparken Van Valisi olarak atandı. Bilmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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