Van Valiliğine Ozan Balcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Van Valisi olarak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi'yle 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atandı. Kararnameyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Vali Mülkiye Başmüfettişliğine, yerine ise Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı atandı.