Van Valisi Bilmez: “Bulaş en çok düğünlerde oluyor”

Van'da yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında denetimler yapılmaya devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge ile çarşı merkezindeki denetimlere katıldı.

İş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Bilmez, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyararak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, esnafın kurallara yeterince uyduğunu gözlemlediklerini belirtti. Tedbirler kapsamında düğünlerin sadece nikah töreni şeklinde olması gerektiğinin altını çizen Bilmez, “Düğün törenlere müsaade edilmiyor. Nikah törenleri de iki saatte tamamlanmak zorunda. Tüm düğünlere gözlemci gönderiyoruz. Bulaş en çok düğünlerde oluyor. Bu konuda bir duyarlılık bekliyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturduk. 24 saat esasına göre nöbet tutuluyor. Pozitif vakaları hastane acillerinde beklemelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini aradıklarında sağlık ekiplerimiz evde muayene yapıyor. Burada numuneler alınarak laboratuvar ortamında testi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 128 mobil ekip oluşturuldu. Her ekipte bir doktor var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızda artış var. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Hastane doluluk oranımız çok fazla değil. Yatak sayısı ise yeterlidir” dedi.